Katowice, Sosnowiec i Tychy odpowiedziały na apel mera Lwowa. Wyślą na Ukrainę kilkanaście autobusów wyładowanych pomocą humanitarną

Andrij Sadowy, mer Lwowa, zaapelował o autobusy w ubiegłym tygodniu, podczas wizyty prezydenta Katowic Marcina Krupy na Ukrainie. Jego prośba nie przeszła bez echa. Dziś trwają przygotowania do transportu trzech mercedesów, które kursowały dotychczas na terenie Katowic.

Trzy mercedesy trafią z Katowic do Lwowa

Pomoc jest potrzebna, ponieważ większość autobusów, jakimi dysponowano we Lwowie, wysłano na wschód kraju. Służą one przede wszystkim do transportu uchodźców. Tyski PKM przekaże aż siedem pojazdów - jeden solaris oraz sześć autobusów marki MAZ. Z kolei Sosnowiec wyśle na Ukrainę jednego mercedesa.

Przed wyjazdem autobusy zostaną załadowane pomocą humanitarną, o co również apelował w ubiegłym tygodniu mer Lwowa, Andrij Sadowy.