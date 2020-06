Katowice: Skrzynki elektryczne w barwach GKSu tracą klubowe kolory. ZDJĘCIA

- Niezależnie od tego, jaka jest intencja i na jaki kolor są pomalowane lub obklejone urządzenia energetyczne, to jest to niedozwolone i narusza estetykę przestrzeni publicznej. W przypadku urządzeń energetycznych może być to również niebezpieczne, o czym informują tablice ostrzegawcze na naszej infrastrukturze. Ich zamalowywanie lub naruszanie jest absolutnie niedozwolone - przekazała nam wtedy Ewa Groń, rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja SA.

Zobacz w galerii zdjęć skrzynki elektryczne w Katowicach pomalowane przez kibiców GKS Katowice, a następnie przez artystę Kacpra Mutke