Katowice są gotowe na przyjęcie 100 uchodźców. Urząd miasta analizuje w jaki sposób może im pomóc. Na rynku odbędą się manifestacje

Uchodźcy znajdą schronienie w Katowicach

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił dzisiaj, że w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, państwa wspólnoty europejskiej powinny przedsięwziąć kroki, które pokażą, że jesteśmy z Ukrainą i solidaryzujemy się z jej mieszkańcami. Po rozmowie z merem Lwowa zapowiedział, że osoby uciekające przed wojną znajdą schronienie w stolicy województwa śląskiego.

- W tej chwili sytuacja jest tam spokojna, jeśli chodzi o działania militarne, natomiast do Lwowa napływa bardzo dużo osób, które po prostu chcą się przenieść w bezpieczniejsze obszary Ukrainy. Niesie to za sobą określone potrzeby dotyczące zaopatrzenia tych osób w rzeczy niezbędne do życia. Czekamy na listę konkretnych potrzeb i wraz z miastami działającymi w ramach Unii Metropolii Polskich postaramy się je zaspokoić – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.