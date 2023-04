Katowice. Rozmowa z Mayą Krav. Brokatowa artystka od kilku lat podbija muzyczną scenę. Zapytaliśmy o twórczość i plany na ten rok

Brokatowa artystka z Katowic od kilku lat podbija muzyczną scenę, poruszając do tańca energicznymi i basowymi bitami. Maya Krav, czyli Maja Krawczyk, bo o niej mowa, ma już za sobą m.in. trasę koncertową we Francji czy zwycięstwo w konkursie Stage4YOU. Niedawno ukazał się jej pierwszy minialbum "Glitter EP". W tym miesiącu ukazał się także wspólny singiel producentki z Konradem pt. “Changes”. W rozmowie z nami Maya Krav opowiedziała o swojej twórczości, współpracy z innymi artystami i planach na ten rok.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda z muzyką elektroniczną, jakie są początki Pani twórczości? Od dwóch lat oficjalnie przedstawiam się jako producentka muzyki elektronicznej. Tego typu muzyką zaczęłam się interesować dopiero po rozpoczęciu nauki w liceum, czyli około 2015 roku. Wcześniej byłam taką typową “rockówą”, która słuchała tylko stricte gitarowej muzyki, cały czas ucząc się gry na tym instrumencie oraz pianinie, co było raczej z przymusu mojej mamy (na szczęście!). Tak naprawdę, dzięki zespołowi Muse, który ma ogromne spectrum gatunkowe, otworzyłam się na inne typy muzyki. Prezentują sobą zarówno electro-gitarowe granie, metal, czasem pop, nie bojąc się dodać elementów orkiestralnych. To dzięki nim kupiłam swój pierwszy syntezator! Jestem również bardzo wdzięczna mojemu kuzynowi, który aktualnie prowadzi w duecie muzyczny profil Polishtenmusic. On pierwszy pokazał mi, co dobrego siedzi w elektronice, a teraz również w alternatywnie. Za dzieciaka miałam też wielkie marzenie prowadzenia własnego kanału na YouTube, gdzie dodawałabym własne aranżacje moich ulubionych piosenek, więc gdy w wieku 17 lat nabyłam pierwszy zestaw do stworzenia domowego studia to zaczęłam właśnie od tego. Później to rozwinęło się w nagrywanie autorskich utworów, które mnie doprowadziły do momentu, gdzie aktualnie jestem.

Co uważa Pani dotychczas za swoje największe muzyczne osiągnięcie? Trasa koncertowa we Francji, debiutancki minialbum, może niedawno wydany singiel? Wszystkie wymienione przez pana wydarzenia są dla mnie ogromne ważne, zwłaszcza związane z wystąpieniem na wielkich festiwalach. Jednak to, co ruszyło całą tę machinę oraz umożliwiło mi dojście do mediów i organizatorów wydarzeń, jest konkurs Stage4YOU, organizowany przez Uniwerek.tv z Uniwersytetu Warszawskiego. W 2021 roku udało mi się wygrać ten konkurs, podczas którego pierwszy raz dałam muzycznemu światu znać, że istnieję oraz poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Na przykład, razem ze mną konkurował zespół Other Minds, z którymi dzieliłam garderobę podczas finału Stage. Efekty naszej pracy można posłuchać na streamingach, bo wydaliśmy razem remix utworu “Bad Habits”! Zdradzę również, iż z wokalistką Natalią Mikołajską, która działa także pod pseudonimem Samara, też szykujemy wspólną premierę na ten rok! Wyczekujcie premiery “Comfort Zone” tej wiosny.

Gdzie muzyka którą Pani tworzy "sprawdza się" najlepiej? Bardziej juwenalia, festiwale, czy klimat koncertu w "Absurdalnej"? Można to w jakiś sposób scharakteryzować? Uważam, że zależnie od miejsca, ten live act po prostu inaczej uderza. W mniejszych miejscach stawiam na solowe wystąpienia, gdzie jestem tylko ja z syntezatorami oraz gitarą elektryczną ze względu na swoją kameralność. Natomiast na festiwalach występuję dodatkowo z moim perkusistą Igorem Lotem oraz wizualizacjami, żeby zrobić jak największe “show”, a ludzie mogli tego koncertu jak najbardziej doświadczyć. To, co myślę, że najbardziej się sprawdza na moj koncert to zdecydowanie pora nocna. Jest to muzyka taneczno-imprezowa, której nie może brakować odczuwania turbo basu przez publikę. Współpracuje Pani z różnymi artystami, proszę powiedzieć coś o tej współpracy. Czy te wybory artystów do wspólnych eventów/klipów są bardziej spontaniczne czy przemyślane?

W większości to są współprace na odległość, co najczęściej wiąże się z tym, że wokaliści, których znam, mieszkają w Warszawie, a ja jeszcze studiuję w Katowicach. Każda z nich ma swoją własną historię, tak jak w przypadku Natalii z Other Minds. Najczęściej taka współpraca przebiega na zasadzie, że mam stworzony instrumental utworu, po czym go podsyłam do osoby, której głos myślę, że by pasowałby do jego klimatu. Następnie pozostawiam całkowicie wolną rękę w tworzeniu tekstu oraz wokalu wokaliście, dzięki czemu zarówno ja, jak i on czujemy, że to jest nasz song. Dlatego nie chcę niczego narzucać, ale dzielę się feedbackiem, gdy już jest stworzone wstępne demo wokalu. Ciekawe jest to, że Konrada, z którym wydałam niedawno utwór “Changes”, poznałam przez TikToka. Trafiłam na jego twórczość, gdy pokazał mi się na głównej stronie i postanowiłam, że napiszę do niego na Instagramie po przesłuchaniu jego utworów. W ten sposób rozpoczęliśmy naszą pierwszą współpracę przy remiksie “Take Me Home”.

Jakie ma Pani plany jeszcze na ten rok? W tym roku stawiam na wydawanie własnych piosenek oraz kilku we współpracy wraz z innymi artystami. Pojawią się również remiksy, których nagrywanie sprawia mi ogromną przyjemność, dlatego dużo ich ode mnie jest. Mogę powiedzieć, że na ten moment mam niemal skończone trzy utwory, które pojawią się do połowy roku na streamingach. Myślę, że nie zabraknie także festiwalowych występów oraz pojawiania się na showcase’ach! Wspólnego singla Maya Krav & KONRAD pt. "Changes" można posłuchać tutaj: Changes

