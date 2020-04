Katowice: Przy szpitalu w Ochojcu powstaje polowa izba przyjęć. Będzie się składać z 9 kontenerów

6 marca Wojewoda Śląski we współpracy ze Strażą Pożarną wyposażył Górnośląskie Centrum Medyczne w namioty polowe, które pełnią funkcję polowego punktu konsultacyjnego.

Trafiają do niego pacjenci, którzy zgłosili się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ochojcu z podejrzeniem COVID19. Pojawiło się kilkunastu pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, w tym jeden z pozytywnym wynikiem przekazany został do szpitala zakaźnego.

Rozwiązanie to zapewniło przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów przebywających w SOR, cierpiących na inne schorzenia.