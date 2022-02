Katowice. Przejechał na czerwonym świetle i potrącił kobietę na przejściu dla pieszych Marcin Śliwa

zdj. ilustracyjne

Około godziny 8:15 doszło do wypadku przy ul. Rolnej w Katowicach. Mężczyzna kierujący pojazdem nie zastosował się do komunikacji świetlnej i potrącił pieszą przechodzącą na pasach przez jezdnię. Policja prowadzi czynności na miejscu zdarzenia, co może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.