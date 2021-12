Katowice. Przed Szpitalem Klinicznym ozdabiają 10-metrową choinkę

Strojenie 10-metrowej choinki jest finałem akcji „Książka potrzebna od zaraz” i międzypokoleniowych, świątecznych warsztatów twórczych, podczas których zrobiono bombki i ozdoby świąteczne.

– Wspólne ubieranie choinki to symboliczne wsparcie chorych onkologicznie, pokazanie im, że jesteśmy z nimi, danie im choć skrawka otuchy w tym trudnym dla nich czasie - mówi Maja Surowicz-Biłyj, prezes fundacji Onkologicznej Rakiety. – Święta to czas rodziny, w dobie COVID-19, spędzanie go razem dla pacjentów jest niemożliwe. Dlatego chcemy wspólnie dać im choć trochę nadziei – dodaje.