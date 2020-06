Katowice: Premier Morawiecki uspokaja, popiera plan Sasina i pozdrawia Ślązaków. 17 tys. górników będzie miało testy

W najbliższych dniach możemy spodziewać się bardzo dużego wzrostu liczby zakażonych na koronawirusa górników. Ma to być efekt badań, które zostaną przeprowadzone w kolejnych kopalniach. Górnicy, którzy zgodnie z planem wicepremiera Jacka Sasina poszli na postojowe, mają być testowani. Planuje się przeprowadzenie 17 tys. takich badań.

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

Rodziny z 500 plus czeka zasadnicza zmiana. Wnioski zbędne

W Katowicach od premiera i posła ze Śląska Mateusza Morawieckiego mogliśmy usłyszeć, że popiera plan zatrzymania pracy w 12 kopalniach. Jednak to „zatrzymanie" zostało doprecyzowane przez związkowców z Polskiej Grupy Górniczej, którzy negocjowali z zarządem spółki.

Co wiemy na pewno?

Ze względu na zagrożenie zakażeniem wirusem COVID-19 od 12 czerwca do 3 lipca w dziesięciu kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej będzie obowiązywał postój ekonomiczny.

– Naszą główną intencją jest to, aby ograniczenie prac związane z postojem nie zagroziło funkcjonowaniu kopalń w przyszłości. Żebyśmy za te trzy tygodnie mieli do czego wracać. I to udało nam się w ustaleniach z zarządem zawrzeć – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący „Solidarności” w PGG.