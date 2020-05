Katowice: Pielęgniarki tańczą i śpiewają "Nie kłam nas". Muzyczna akcja personelu szpitala

Personel Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach apeluje do pacjentów, żeby informowali o wszelkich swoich dolegliwościach, a zwłaszcza tych, które są charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem. Pielęgniarki stworzyły piosenkę na ten temat i zagrały w teledysku do niej.

Oprócz piosenki placówka skierowała też specjalny apel do pacjentów. - Trudna sytuacja epidemiologiczna panująca na Śląsku powoduje, że personel medyczny naszego szpitala nieustannie pracuje w podważonym rygorze sanitarnym. Nieustannie apelujemy do wszystkich, którzy potrzebują pomocy naszych specjalistów, aby uważnieobserwowali, czy nie występują u nich objawy mogącewskazywać na zakażenie koronawirusem - czytamy w apelu szpitala.

Placówka zauważa, że co jakiś czas pojawiają się pacjenci szukający pomocy u lekarzy urologów, u których występują także niepokojące objawy, do których należąmiędzy innymi kaszel, duszności, czy temperatura. Mimo licznych zabezpieczeń oraz ostrożności zespołu medycznego, gdy dochodzi do takich sytuacji szpital każdorazowo musi wdrożyć procedury wywołujące niepokój zarówno wśród lekarzy oraz pielęgniarek, jak i innych osób korzystających z usług medycznych w szpitalu.