Katowice: Pasterka w Panewnikach jak co roku przyciągnęła setki wiernych [ZDJĘCIA]. Zobacz jak wygląda niezwykła stajenka.

Co przyciąga katolików z całego Śląska do Panewnik? Bożonarodzeniowa szopka, której twórcą od ponad 20 lat jest Paweł Jałowiczor. Prace nad konstrukcją zaczęły się już kilka miesięcy temu w jego warsztacie. Samo montowanie jej w bazylice zajęło dwa tygodnie. Konstrukcja ma 600 m kw. Wysokość 18 metrów i szerokość 32 metrów. Zajmuje ołtarz główny i boczne nawy.

- Papież zrobił w tym roku wspaniały gest dla nas franciszkanów, kiedy pojechał do Greccio i podpisał list apostolski o znaczeniu żłóbka. Właściwie w tym liście potwierdza, to co staramy się pokazywać przez budowanie tej monumentalnej stajenki, która staje się elementarzem. Rodzice przy złóbku mogą pięknie opowiadać dzieciom o Bożym Narodzeniu - mówi ojciec Alan Rusek, proboszcz parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach.

Wygląd centralnej części żłóbka w zasadzie pozostaje bez zmian, co roku zmienia się natomiast aranżacja naw bocznych

- Z lewej strony szopki umieszczamy sceny z życia św. Franciszka, który zapoczątkował tę piękną tradycję budowania żłóbka czy jasełek. Z prawej strony staramy się natomiast pokazać to, co aktualnie dzieje się ważnego na terenie parafii, w kościele katolickim czy w Polsce - przypomina franciszkanin.

W tym roku z lewej strony mamy postać św. Klary. - Nawiązujemy do duchowości franciszkańskiej i przypominamy o zdarzeniu, kiedy Saraceni wkroczyli do Asyżu. Wówczas Klara wzięła najświętszy sakrament z kościoła i wyszła na zewnątrz, to spowodowało, że Saraceni wystraszyli się i odeszli. Stąd Klara z najświętszym sakramentem. Po drugiej stronie mamy postaci kardynała Wyszyńskiego i księdza z naszej diecezji Jana Machy, bo przygotowujemy się do ich beatyfikacji - dodaje o. Rusek.