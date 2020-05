Katowice otwierają żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. Znamy termin

– Wdrożyliśmy także własne procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100 proc. wykluczyć – podkreśla

Jak przypomina prezydent, wymóg dostosowania placówek do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego skutkuje tym, że w czerwcu będą one mogły przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc.

– Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56 proc. mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję do rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są najbardziej potrzebne dla rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci – w szczególności dotyczy to pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych – podkreśla Marcin Krupa.