Katowice ogłosiły Pakiet dla Kultury. Ma pomóc przetrwać twórcom pandemię koronawirusa

- Dziś działania w całym kraju, także w Katowicach, koncentrują się na ratowaniu życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowaniu gospodarki. Musimy jednak pamiętać o kulturze, by wszelkie inicjatywy po zniesieniu obostrzeń mogły znowu wystartować i tworzyć atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców - dodaje prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet dla Kultury to trzeci taki zestaw działań osłonowych przygotowanych w Katowicach w związku z pandemią koronawirusa. Pierwszy był dedykowany przedsiębiorcom, drugi – organizacjom pozarządowym. Z najnowszego skorzystają twórcy, ale też organizacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy działający w obszarze kultury. To oni prowadzą w Katowicach liczne galerie sztuki i teatry, ale też organizują koncerty, imprezy, festiwale, warsztaty i wiele innych działań.

Katowicki Pakiet Kultury ma pomóc przetrwać ten kryzys. Składa się z czterech filarów. Pierwszy to program wsparcia twórców kultury poprzez sfinansowanie ich działań w trzech kategoriach: muzycznej, teatralnej oraz ogólnokulturalnej

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu będzie trwać od 28 kwietnia do 14 maja. Operatorem projektu jest instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów (KMO), która do 27 kwietnia zaprezentuje regulamin programu wsparcia.

Drugi filar to zwolnienia z opłaty czynszowej w lokalach wynajmowanych od miasta. Z ulgi skorzystać mogą organizacje działające w obszarze kultury, a więc NGOsy i przedsiębiorcy, które ze względu na epidemię musieli zaprzestać działalności. Gdy obostrzenia zostaną zniesione dodatkowo przez trzy miesiące mogą też liczyć na obniżkę czynszu o połowę (płatności za te trzy miesiące będzie można rozłożyć na raty).