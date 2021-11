Katowice: Nowy Kaufland w Silesia City Center już otwarty. Zobacz ZDJĘCIA. Zakupy zrobili w nim pierwsi klienci Dorota Niećko Tomasz Breguła

KATOWICE. Od czwartku 4 listopada można już zrobić zakupy w nowym sklepie Kaufland. Otwarto go o 6 rano w centrum handlowym Silesia City Center. Powstał on w miejscu zlikwidowanego Tesco. Z okazji otwarcia sieć przygotowała promocje. To drugi sklep tej sieci w Katowicach.