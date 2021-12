Katowice. Niezwykła szopka w Panewnikach - zobacz ZDJĘCIA. Ruchoma stajenka będzie czynna do 2 lutego Martyna Urban

Katowice. Żłóbek panewnicki został uruchomiony. Ruchoma stajenka będzie czynna do 2 lutego. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Arek Gola Zobacz galerię (59 zdjęć)

KATOIWICE. W piątek, 24 grudnia, uruchomiony został żłóbek panewnicki. Stajenka co roku jest jedną z najatrakcyjniejszych w okolicy. Mieszkańcy z pobliskich miast zjeżdżają się tam, by oglądać ruchomy żłóbek. W tym roku będzie on czynna aż do 2 lutego. Jaka jest jego historia?