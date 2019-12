Katowice. Nieczynne windy na dworcu. Kiedy PKP naprawi awarię? Są tu również kolejne usterki...

Dworzec kolejowy w Katowicach według klasyfikacji PKP ma status Premium. Obsługuje pociągi nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe. I co rusz jest tu jakaś poważna awaria, a pasażerowie mają wielki kłopot. Zaś PKP niespecjalnie się nimi przejmuje. Nie na tyle, by szybko usuwać awarie, nie mówiąc o tym, by do nich nie dopuszczać.

Niektóre usterki są już legendarne. Jak słynne zepsute nieruchome ruchome schody, które nie działały ponad dwa lata, a uruchomiono je dopiero po kilku przetargach, we wrześniu 2019.

Teraz ich rekord awarii mają szansę pobić windy, które kursują między podziemnymi parkingami na poziomie minus 2 i minus 3, podziemnym dworcem autobusowym a głównym holem dworca.

A raczej nie kursują, bo wiele miesięcy temu stanęła najpierw jedna, a potem druga winda. W grudniu 2019 obie windy są wciąż zepsute. Zatem jeśli zamknięta jest Galeria Katowicka, i nie możemy skorzystać z ich wind, bo one działają tylko w godzinach pracy galerii, pasażerowie mogą wydostać się z podziemnego parkingu tylko stromymi schodami ewakuacyjnymi, które mają w sumie 100 stopni. Dodatkowe utrudnienie: na górze trudno znaleźć wejście do klatki schodowej. Pasażerowie, radźcie sobie sami. W galerii znajdziecie mapkę z zaznaczonymi schodami.