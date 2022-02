Katowice najmniej zakorkowanym miastem w Polsce według raportu firmy Tom Tom. Na drugim miejscu uplasowało się Bielsko-Biała

Katowice najmniej zakorkowanym miastem w kraju

Z raportu firmy Tom Tom wynika, że średni poziom zakorkowania miasta wzrósł co prawda o 1 punkt procentowy i w tym roku wyniósł 17 proc., ale może to być efekt twardego lockdownu z 2020 r., który spowodował znaczne zmniejszenie ruchu w większości polskich miast. Najmniej zakorkowane miesiące w 2021 roku to marzec, kwiecień i lipiec, a największy ruch samochodowy odnotowano w listopadzie.

Największe natężenie ruchu w Katowicach jest w dni robocze, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Co ciekawe, większe jest po południu niż rano, a największe natężenie ruchu występuje w piątki między godz. 15, a 16. W całym 2021 roku kierowcy spędzili dodatkowo 69 godzin podczas podróży w godzinach szczytu, czyli 2 dni i 21 godzin. To o 12 godzin mniej, niż w 2019 r.