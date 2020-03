Katowice: Na Stragańcu tłok. Pełny parking, a jak wyglądają dziś Trzy Stawy?

Zmiana czasu 2020. Nie zapomnijcie przestawić wskazówek!

To pierwsza zmiana czasu w tym roku. Zmiana czasu z zimowego na letni 2020 nastąpi w nocy z soboty na niedzielę (z 28 na 29 marca). Wtedy przestawiamy wskazówki zegarków do przodu o godzinę (z 2.00 na 3.00). Niestety, to oznacza, że śpimy wówczas o godzinę krócej. Czas zmienia ok...