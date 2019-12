Katowice: Moto Pasterka w Dolinie Trzech Stawów [ZDJĘCIA]. Fani motoryzacji spotkali się, żeby połamać się opłatkiem.

W wigilię Bożego Narodzenia na parkingu galerii handlowej Trzy Stawy w Katowicach spotkali się fani czterech kółek. 7. rok z rzędu zorganizowano w tym miejscu Moto Pasterkę.

Ale co to tak w ogóle jest? Moto Pasterka to spotkanie fascynatów motoryzacji, którzy spotykają się razem 24 grudnia, aby wspólnie podzielić się bożonarodzeniowymi życzeniami. To także okazja, żeby po prostu porozmawiać o samochodach i pochwalić się swoimi maszynami.