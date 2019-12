Katowice: Metropolitalna Wigilia dla Samotnych 2019 w MCK [ZDJĘCIA]. Kilkaset osób zasiadło do wspólnego stołu

Punktualnie o godz. 16 w wigilię Bożego Narodzenia kilkaset osób zasiadło do wspólnego stołu podczas Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych. Na tę okazję trzystu wolontariuszy przez kilka dni przygotowywało 800 kg karpia, 500 kg śledzia czy 600 litrów barszczu.

- Przygotowywaliśmy tę kolację przez kilka dni. Było gotowanie, nakrywanie stołów, przygotowywanie ozdób, a dziś będę kelnerką. Według mnie jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, ponieważ osoby samotne mogą się tutaj spotkać, porozmawiać z innymi i nie muszą spędzać tego dnia same - mówi Klaudia Dziurdzikowska, wolontariuszka.

Kilkaset osób, które 24 grudnia 2019 roku zasiadło do wieczerzy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, to tyle samo historii, które doprowadziły je w to miejsce. Historii wzruszających, smutnych, zabawnych... po prostu chwytających za serce.

- Jestem samotna i jest mi najzwyklej przykro samej w domu. Mam już 86 lat, więc nie jestem w stanie wszystkiego sobie przygotować. Mam jedną córkę, która mieszka za granicą, a jest tutaj dzisiaj ze mną jeden z moich wnuków. On się tutaj krząta, jest wolontariuszem i przychodzi od czasu do czasu, żeby ze mną porozmawiać. Kiedyś, kiedy dzieci i wnuki były małe, to wszyscy przyjeżdżali do mnie na święta, a teraz los nas rozdzielił - opowiada Zdzisława z Katowic, która samotnie mieszka już od 12 lat.