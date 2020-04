Katowice mają raport na temat parkingów w Śródmieściu. To zapowiedź wyższych opłat za postój dla przyjezdnych

- Codziennie do Katowic przyjeżdża 120 tys. osób do pracy – z czego wielu samochodami. Aby naszą politykę parkingową dopasować do potrzeb mieszkańców, a jednocześnie wpisać ją w nasze inne działania w obszarze budowania transportu zrównoważonego poleciłem wykonanie kompleksowych badań parkowania – dodaje Krupa.

- Największa ilość jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje w przedziale godzinowym od 12.00 do 13.00 i wynosi 13 224 pojazdy, co stanowi ok. 111 proc. pojemności parkingów. Tym samym 11 proc. pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W tym przedziale czasowym aż 64 proc. zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowice – wyliczają katowiccy urzędnicy.

Co wynika z badań? Okazało się, że w Śródmieściu jest aż 27 698 miejsc parkingowych, w tym 43 proc. (około 12 tys.) pozostaje w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (to MZUiM odpowiada za strefę płatnego parkowania). Natomiast liczba samochodów parkujących w analizowanym obszarze wyniosła ogółem 30 908 (w tym samochody z Katowic stanowiły 43%, a 57% spoza miasta).

- Dane parkowania w Strefie Kultury jasno pokazują, że wiele osób wykorzystuje to miejsce jako darmowy, całodzienny parking, wykorzystywany przy dojeżdżaniu do pracy. Największa ilość jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje tu w przedziale godzinowym od 15.00 do 16.00 i wynosi 895 pojazdy, co stanowi ok. 144 proc. pojemności parkingów, zatem ok. 44 proc. pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W okresie tym aż 84% zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowic – podkreśla naczelnik Bogusław Lowak.