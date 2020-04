Katowice kupiły maszynę do testów na koronawirusa. Zostanie sprowadzona ze Szwajcarii. Miasto przeznaczy na zakup prawie 1 mln zł

Katowice kupiły maszynę do testów na koronawirusa

Katowice najpierw zasponsorowały trzy wymazobusy, które od 15 kwietnia kursują po Katowicach i pobierają próbki od mieszkańców oczekujących na badanie, teraz kupiły maszynę, która będzie pobrane próbki badać odciążając tym samym diagnostów laboratoryjnych. To Hamilton MagEx STARlet. Maszyna zostanie sprowadzona ze Szwajcarii. Do Katowic dotrze na początku maja. Urządzenie może wykonywać aż 96 testów jednocześnie.

- Wielu specjalistów podkreśla, że dużą rolę w zwalczaniu epidemii ma szybka diagnostyka, dlatego uruchomiliśmy tzw. wymazobusy. Dzięki temu katowiczanie czekają krócej na pobranie próbek. Kolejnym działaniem jest zakup Systemu Hamilton MagEx STARlet, który jednocześnie będzie wykonywać aż 96 testów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na zakup urządzenia oraz potrzebnych materiałów zużywalnych i odczynników Katowice przeznaczą 932,6 tys. zł.

- Maszyna jest automatyczną platformą do oczyszczania kwasów nuklidowych w otarciu o kulki magnetyczne, co oznacza, że system jest zoptymalizowany do izolowania RNA wirusów, w tym SARS-COVID2. Materiałem do badań w kierunku koronawirusa jest wymaz z gardła – tłumaczą przedstawiciele miasta.