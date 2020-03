Katowice, których nie było. Oto 10 niezwykłych budynków, które w Katowicach nigdy nie powstały

Katowice, mimo bardzo młodego wieku, mają za sobą kilka wielkich programów modernizacyjnych, podczas których miasto kategorycznie zmieniało swoje oblicze. Boom przemysłowy pchnął cywilizacyjnie miasto do przodu mniej więcej w latach 70. XIX wieku. Po poplebiscytowym podziale Górnego Śląska, Katowice stały się oknem wystawowym polskiej części regionu. Przez wykluczenie kojarzącego się z niemiecką przeszłością stylu gotyckiego, miasto otrzymało bogate, modernistyczne szaty. A co było po wojnie? Katowice przyszłości ze śródmieściem budowanym na nowo w duchu epoki. Potem Stalinogród i krótka przygoda z socrealizmem. A później na przykład dekada Gierka i kolejne śmiałe pomysły na rozbudowę śląskiej metropolii.

Pobieżnie wspominamy o tych gigantycznych programach koncepcyjno-inwestycyjnych, by podkreślić, że każdy z nich obfitował w projekty zbyt brawurowe, zbyt kosztowne, czasem zbyt kuriozalne, by udźwignął je nie tylko budżet, ale i miejski organizm. To właśnie je dziś przywołujemy. Kilka przykładów wywoła słuszny żal: że nie powstały.

Miłego oglądania i miłej lektury.