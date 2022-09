Katowice. Kilkuset uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 rozpoczęło nowy rok szkolny. Zobaczcie, jak wyglądał ten dzień [ZDJĘCIA]

My wybraliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 37. - Życzmy wam, aby ten rok szkolny pozwolił rozwijać wasze zdolności i budował waszą pewność siebie. Pamiętajcie, że oceny nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyście w tych murach poznali samych siebie, odkryli własne talenty i mocne strony, aby nauka sprawiała wam przyjemność. Mamy nadzieję, że będziecie tu przychodzić z ochotą i radością, i że wyniesiecie stąd wiele dobrych wspomnień - powitano uczniów, którzy zjawili się w placówce po wakacyjnej przerwie. Nie brakowało wzruszających momentów! Niektórzy nie widzieli przecież swoich kolegów prawie dwa miesiące! Inni z kolei z ciężkim sercem musieli przestawić się na tryb szkolny zapominając o wakacyjnej labie. A jeszcze inni szkolne mury przekroczyli po raz pierwszy - było to więc nie lada przeżycie. Na szczęście mogli liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony swoich starszych kolegów.

Ukraińscy uczniowie w Katowicach

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w katowickich szkołach naukę rozpoczęli także ukraińscy uchodźcy wojenni w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jest ich ponad 2,5 tys. – do miejskich przedszkoli uczęszcza ok. 600 dzieci, do szkół podstawowych ponad 1600, a do szkół ponadpodstawowych ok. 270. Do szkół specjalnych zgłoszonych zostało 16 dzieci. Dla najmłodszych mających problem z komunikowaniem się w języku polskim przygotowano w sumie w 9 szkołach (7 szkół podstawowych i 2 licea ogólnokształcące) 22 oddziały przygotowawcze. Ponadto w 3 miejskich przedszkolach uruchomione zostały 3 oddziały stworzone specjalnie z myślą o dzieciach ukraińskich.