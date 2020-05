Katowice: Gigantyczna kolejka do sklepu Ikea. Sklep został otwarty po przerwie koronawirusowej

Ogonek zaczynał się w sektorze A6 na górnym parkingu, pozornie bardzo blisko wejścia, ale... kierował się w druga stronę - do wjazdu, przy łuku zawijał wzdłuż barier przy krawędzi parkingu (sektor A8), wiódł do rogu sklepu przy alei Roździeńskiego i ciągnął się wzdłuż ściany budynku do głównego wejścia. To w sumie kilkaset metrów malowniczego węża. Tu zaś, czyli przy wejściu do Ikei, stoi ochroniarz w przyłbicy, który wpuszczał do środka po kilka osób, w zależności od tego, ilu klientów wyszło z drugiej strony.