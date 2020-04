Katowice. Firma śląskiego miliardera Tomasza Domogały ogłosiła zwolnienia grupowe. Pracę straci ponad 80 osób

W marcu 2020 r. firma Famur zgłosiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Wg prawa firma ma obowiązek zgłosić zamiar zwolnień grupowych do PUP-u, jeśli przeprowadza redukcję zatrudnienia, wypowiadając umowę o pracę lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników i zwolnienia te obejmują:

Firma Famur, której siedziba znajduje się w Katowicach Piotrowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, to producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Grupa Famur zatrudnia w sumie 5 tys. pracowników. Chce zredukować zatrudnienie o 84 etatów.

Pracę straci m.in. 59 osób z samych Katowic. Notowana na giełdzie spółka zaplanowała zwolnienia w okresie od kwietnia do listopada 2020 roku.

Famur przeprowadza "proces dostosowania struktury organizacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynkowych"

Chociaż wg Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Famur, jako przyczynę zwolnień grupowych, nie zgłaszał sytuacji związanych z pandemią, to sama firma w swoim oświadczeniu wprost pisze, że mają one związek z epidemią koronawirusa.

Oświadczenie grupy Famur:

"Grupa FAMUR w związku ogólnoświatowym spowolnieniem gospodarczym i nakładającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z globalną pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 / COVID-19 zdecydowała o przeprowadzeniu procesu dostosowania struktury organizacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynkowych. Optymalizacja istniejących struktur biznesowych wiąże się z redukcją 84 etatów w funkcjach wspierających zlokalizowanych w Centrali Spółki. Pracownicy objęci redukcją zatrudnienia otrzymają pełne wsparcie ze strony FAMUR S.A. w postaci programu outplacementu i gwarantowanych odpraw. Władze Spółki liczą, że sytuacja zarówno epidemiologiczna jak i rynkowa ulegną poprawie w najbliższej przyszłości, co pozwoli wrócić do standardowego modelu działania operacyjnego Grupy".