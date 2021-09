Katowice: Dzieje się na Witosa! Nowe budynki, biurowiec i Zielony Bazar [WIDEO]

W sierpniu został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę nowoczesnego budynku przy ul. Kossutha 7. Przypominamy, zgodnie z zapowiedziami Janusza Olesińskiego prezesa TBS, budynek powstanie w miejscu dawnego biurowca z lat 70. Budowa nowych mieszkań będzie tu możliwa dzięki miastu Katowice, które przekazało nieużytek katowickiemu TBS.

- Biurowiec znajdujący się przy ul. Kossutha 7 został zbudowany w latach 70., w starej technologii. Jest to obiekt o przestarzałej konstrukcji, bardzo złym bilansie energetycznym oraz złym stanie technicznym. Jego dostosowanie do nowych funkcji byłoby znacznie droższe niż zburzenie i budowanie od postaw – wyjaśnia Adam Skowron koordynator ds. relacji z otoczeniem Katowickiego TBS. I jak dodaje - biurowiec ma sześć kondygnacji a założenia nowego budynku to ponad sześć pięter.

W planach kolejne mieszkania i żłobek

Nowa inwestycja przy ul. Kossutha 7 jest jedną z trzech zapowiadanych przez TBS inwestycji na osiedlu Witosa. Po zakończeniu budowy nowych mieszkań kolejne mogłyby powstać przy ul. Kossutha 11, gdzie również znajduje się biurowiec zbudowany w tej samej technologii co Kossutha 7. - Ten budynek jest nadal użytkowany, a koncepcja dotycząca jego przyszłości jest opracowywana – zaznacza Skowron. - Warto dodać, że przy realizacji tej inwestycji społeczność os. Witosa zyska również żłobek, który będzie zlokalizowany na parterze. Kondygnacja nad żłobkiem, w wyniku uzgodnień z Urzędem Miasta byłaby przeznaczona na powierzchnie biurowe administracji biblioteki miejskiej, która aktualnie mieści się w przy ul. Kossutha 11.