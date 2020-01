Katowice dostały 17 mln zł dofinansowania na termomodernizację 12 budynków LISTA

17 mln zł dofinansowania na termomodernizację 12 budynków w Katowicach

Katowice otrzymały unijne dofinansowanie na termomodernizację 12 budynków. Remonty zostaną przeprowadzone w dwóch liceach, zespole szkolno – przedszkolnym, a także wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie obejmuje:

termomodernizację VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja,

termomodernizację Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Sobańskiego

termomodernizację X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki.

przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I (przy ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 oraz ul. Franciszkańskiej 24),

termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12

termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b

Koszt remontów we wszystkich tych budynkach jest oczywiście znacznie wyższy niż dofinansowanie. W sumie prace pochłoną 28 mln zł. Te w placówkach edukacyjnych są wycenione na 17,3 mln zł przy czym dofinansowanie z UE to 8,4 mln (dodatkowo z budżetu państwa jest 706,8 tys. zł). Natomiast te w budynkach mieszkalnych to 11,3 mln zł, a dofinansowanie z UE wynosi 7,4 mln (z budżetu państwa 448,9 tys. zł).