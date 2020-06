Katowice: Długa kolejka mieszkańców do podpisu pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego

Kolejki dla Trzaskowskiego

W piątek (5.06) na Placu Kaczyńskich (dawniej Szewczyka) przez wiele godzin można było obserwować długą kolejkę. Były to osoby chcące wesprzeć nowego uczestnika wyborczej batalii o pałac prezydencki. Chodzi o Rafała Trzaskowskiego, nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Na długość kolejki wpłynęło nie tylko duże zainteresowanie, ale także... pandemia koronawirusa. Mieszkańcy starali się utrzymywać odstępy. Wielu z nich miało założone maski i rękawiczki jednorazowe.

Katowice dołączyły do wielu innych miast w Polsce w których mieszkańcy mocno zmobilizowali się do zbiórki podpisów na rzecz kandydatury Rafała Trzaskowskiego. W czwartek (4.06) długą kolejkę w tej samej sprawie można było zaobserwować na rynku w Rybniku. Popisy są zbierane praktycznie we wszystkich większych i mniejszych miejscowościach, gdzie również jest duża mobilizacja.