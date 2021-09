Katowice: Deptak na Dworcowej gotowy - zobacz zdjęcia. Zniknęły barierki i ekipy sprzątające

Jeszcze kilkanaście dni temu rzecznik UM w Katowicach mówił: nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy czyszczenie i sprzątanie się zakończy. A wygląda na to, że właśnie ten etap dobiegł końca. I choć po deptaku już wcześniej chodzili ludzie, jeździły rowery, to dopiero teraz, po zdjęciu blokujących swobodny ruch barierek, można mówić, że modernizacja została zakończona. Nie ma już hałasu myjek ciśnieniowych, pyłu i ton kurzu. Jest czysto, schludnie i całkiem przyjemnie. Zachwytów to miejsce jednak nie budzi, jest po prostu ładniej, szczególnie wieczorem.