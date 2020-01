Katowice: awantura o wystrój kościoła dominikanów przy Sokolskiej [ZDJĘCIA, SONDA]

Większości wiernych nie podoba się ascetyczny do bólu klimat kościoła

Ryszard pisze w komentarzu: "Składałem ofiarę na inny projekt. Przykro mi, że teraz realizowany będzie projekt, który zdaje się mówić, że Boga nie ma... Błagam choćby o piękną, godną ikonę Przemienienia Pańskiego przed ołtarzem".

Anna: "Przykro na to patrzeć, jedynie okna są ok, reszta przygnębiająca jak świat bez Boga".

Szymek: "Fajne, można przerobić na targ rybny w niedziele handlowe".

Adrian: "Wg mnie ten projekt to dążenie do skrajnego minimalizmu. Jak bym wszedł do takiego kościoła, to poczułbym chłód i pustkę, i ciężko byłoby mi skupić się na spotkaniu z Bogiem. Druga sprawa, techniczna to to, że w rok, góra dwa ściany będą brudne, i nici z białego efektu. Wcześniejsze projekty z ciemniejszymi kolorami były o wiele lepsze."