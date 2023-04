Katowice. 46-latek jeździł po mieście z amfetaminą i policyjnym wyposażeniem. Zgubiła go lampa stroboskowa na szybie

Jeździł po mieście z policyjnym wyposażeniem

Patrolujący miasto policjanci z katowickiej prewencji zauważyli na ulicy Warszawskiej w jadącym przed nimi audi a3 zamontowaną na szybie lampę stroboskopową. Mundurowi postanowili to sprawdzić i zatrzymali kierującego do kontroli. Jak się okazało, zamontowana lampa emitowała niebieskie sygnały świetlne. W pojeździe znaleziono również: niebieską lampę błyskową (tzw. "koguta"), czapkę z napisem „Policja”, przenośną radiostację, naszywkę z rzepem i napisem „Policja”, a także haftowaną na wzór odznaki policyjnej naszywkę z napisem „Policja” oraz numerem identyfikacyjnym.

Miał też woreczek z amfetaminą

W trakcie kontroli pojazdu funkcjonariusze natrafili również na strunowy woreczek z białym proszkiem. Badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina. 46-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podejrzany odpowie teraz przed sądem za posiadanie narkotyków i bezprawne posiadanie w pojeździe sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, a także elementów oznakowania policyjnego. Grozi mu za to kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.