Katowic: Mariacka w remoncie. Pamiętacie, jak ulica wyglądała przed przebudową?

Mariacka w Katowicach jest w remoncie

Mariacka w Katowicach to ulica knajp, barów, restauracji i klubów. Na deptaku oraz przyległych do niej ulicach Stanisława i Mielęckiego (również zamkniętych dla ruchu) jest łącznie kilkadziesiąt lokali. Latem i wiosną gęsto tu od letnich ogródków i ludzi.

Do czasu. W ostatnich tygodniach po Mariackiej hula wiatr. Powodem jest pandemia koronawirusa oraz decyzja o zamknięciu lokali gastronomicznych. Tętniąca życiem Mariacka z dnia na dzień opustoszała. Ten czas zdecydowały się wykorzystać władze Katowic, by przeprowadzić ekspresowy lifting ulicy. Prace ruszyły w poniedziałek, 30 marca i potrwają do świąt wielkanocnych.

- Poleciłem służbom miejskim, by czas epidemii, czyli moment w którym działalność wielu podmiotów jest ograniczona do minimum, a mieszkańcy spędzają większość czasu w domach, wykorzystać na przeprowadzenie liftingu Mariackiej – zapowiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.