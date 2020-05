Karambol na A4 w Mysłowicach. Zderzyło się pięć aut przed zwężeniem drogi. Korek ma ponad 5 kilometrów

Do zdarzenia doszło na granicy Mysłowic oraz Katowic na autostradzie A4 w rejonie zwężeń na drodze, z powodu prac drogowych odbywających się na tym odcinku autostrady.

W poniedziałek 25 maja ok. godz. 17:30 na autostradzie A4 w Mysłowicach, w kierunku Katowic doszło do zderzenia pięciu samochodów osobowych. Kierowcy jadący w tym kierunku muszą liczyć się w poważnymi utrudnieniami w ruchu. Korek sięga już kilku kilometrów.

Na kierowców, którzy podróżują A4 w kierunku Katowic czeka wiele utrudnień. W tej chwili przejezdny jest tylko prawy pas, z uwagi na prowadzone przez służby działania.

Ponadto, jeden z uczestników karambolu został przetransportowany do szpitala, w celu konsultacji medycznej, przez co drugi z pasów w kierunku Katowic będzie wyłączony z użytku do czasu ustalenia obrażeń, jakie poniósł poszkodowany.