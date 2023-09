Już wkrótce swój żywot zakończy karta ŚKUP. Zastąpi ją system Transport GZM. Znamy datę!

Korzystasz z karty ŚKUP? Zapamiętaj te daty: 22, 27 i 28 września

Dziś era karty ŚKUP definitywnie dobiega końca. W środę (13 września) wyłączono możliwość składania wniosków w Portalu Klienta i zamawiania nowych kart z wysyłką na adres. W kolejny piątek (22 września) wyłączona zostanie natomiast opcja zamawiania nowych kart w Punktach Obsługi Pasażera i automatach biletowych.

Posiadane przez mieszkańców karty, których data ważności mija we wrześniu można będzie używać do końca tego miesiąca. Z tych o dłuższym terminem ważności będzie można korzystać do ostatniego dnia obowiązywania ich ważności. Tyle, że po 22 września w ramach systemu SKUP-u nie będzie możliwości korzystania z pieniędzy zgromadzonych na e-portmonetce. W praktyce oznacza to, że chcący zapłacić tymi pieniędzmi za bilety (np. za kończący się w międzyczasie bilet długookresowy) muszą to zrobić to przed tą datą. Do tego dnia można również dokonać zwrotu pieniędzy z e-portmonetki, co jest równoznaczne z zamknięciem konta.