Już w najbliższy weekend (11 i 12 grudnia) w Katowicach, odbędą się Targ Świąteczny i Festiwal Pierogów Świata! Nie może Was zabraknąć!

Bożonarodzeniowy Targ Świąteczny

Podczas targów pojawią się wystawcy, którzy zaoferują m.in.: przetwory, herbaty, kawy, konfitury, sosy, słodkości, nalewki i inne rozgrzewające alkohole. Nie zabraknie także wyjątkowych kosmetyków, biżuterii, dodatków od młodych projektantów, a także pięknych ozdób świątecznych.

Festiwal Pierogów Świata

Jest to wydarzenie mające na celu skupienie w jednym miejscu wielu kultur oraz kuchni. To miejsce spotkań ze znajomymi i rodziną, gdzie pyszne jedzenie łączy ludzi, a pasjonaci gotowania mają okazję zetknąć się z oryginalną kuchnią innych regionów świata. Będziecie mogli znaleźć tam, zarówno orientalne dania niedostępne na co dzień, jak i znane i uwielbiane klasyki. Co najważniejsze - podczas grudniowej edycji festiwalu będziemy mieli okazję spróbować pierogów z różnych zakątków świata.

Czym się różnią takie pierogi od naszych polskich? O ile sama forma farszu zamkniętego w cieście jest taka sama, o tyle sposób przygotowania, kształt, forma, struktura, sposób podania są bardzo zróżnicowane. Na przykład Korea może poszczycić się pierogami mandu najczęściej przyrządzanymi z duszoną wołowiną i pikantną kapustą kimchi, a najpopularniejsze pierogi Gruzińskie to chinkali, świeżo wyrabiane przez kucharzy z tego rejonu smakują naprawdę wspaniale. Te i wiele innych, będą czekały na Was już w najbliższy weekend.