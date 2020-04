Juwenalia Śląskie 2020 zostały oficjalnie odwołane przez koronawirusa

Juwenalia Śląskie 2020 zostały oficjalnie odwołane

Juwenalia Śląskie to największa studencka impreza w regionie i wydarzenie wspólne dla kilku katowickich uczelni wyższych. Co roku w programie kilkudniowej imprezy były koncerty klubowe, plenerowe na Muchowcu oraz barwny studencki korowód ulicami miasta, który wielkie studenckie świętowanie oficjalnie otwierał. W zabawie uczestniczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób.

W tym roku studenci muszą obejść się smakiem. Festiwal oficjalnie odwołano, a powodem jest trwająca pandemia koronawirusa. Co prawda Juwenalia przypadają dopiero na pierwszą połowę maja, ale szanse, że do tego czasu uda się zażegnać zagrożenie, są marne. Nie wiadomo też do kiedy rząd przedłuży, na razie obowiązujący do odwołania, zakaz organizacji imprez masowych i zgromadzeń. W tej sytuacji organizatorzy juwenaliów nie mieli specjalnego wyboru.