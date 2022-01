Jeszcze w tym roku pojedziemy nowymi trasami rowerowymi z Nikiszowca do Giszowca i Doliny Trzech Stawów. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł

W Katowicach powstaną nowe trasy rowerowe

Trwa budowa drogi, która połączy ulicę Gospodarczą z osiedlem Paderewskiego. Trasa ma powstać wzdłuż ul. Pułaskiego oraz w Dolinie Trzech Stawów, od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Graniczną do wiaduktu wzdłuż al. Górnośląskiej. Koszt inwestycji to ponad 993 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2022 roku. Długość tej trasy wyniesie około 1,5 km.

Prace nad połączeniem Giszowca z Nikiszowcem według planów zakończą się natomiast jesienią. Trasa o długości 2,4 km poprowadzi od skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Mysłowicką w Giszowcu, do ul. Bernarda Krawczyka w Nikiszowcu.

Infrastruktura dla rowerzystów powstaje także w centrum Katowic. Jeszcze w tym roku powstanie ciąg pieszo-rowerowy łączący istniejącą drogę rowerową wzdłuż ul. Chorzowskiej z przejściem podziemnym pod rondem. Długość zaprojektowanego ciągu będzie wynosić ok. 60 m. Całość ma być gotowa we wrześniu 2022 roku. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł.