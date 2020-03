Jest konkurs na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

Katowicki SARP ogłosił konkurs na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap jest otwarty, do drugiego zakwalifikowane zostaną trzy najlepsze prace. Rozstrzygnięcie zaplanowano na wrzesień tego roku. Wiadomo, że parking może kosztować, według wstępnych szacunków, około 70 mln zł. Pomieści od 1300 do 1500 samochodów.

Ogłoszono konkurs na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury Katowicki SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy jest otwarty, do drugiego zostaną zaproszone trzy wybrane pracownie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 17 kwietnia. Prace w pierwszym etapie mają powstać do 23 czerwca, natomiast te w drugim etapie do 21 sierpnia. Wyniki konkursu SARP planuje ogłosić we wrześniu. Kryteria oceny? W pierwszym etapie najważniejsze będzie (80 proc.) odniesienie do kontekstu przestrzennego, czyli Strefy Kultury oraz oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Mniejsze znaczenie (20 proc.) będą miały koszty budowy oraz szacowane koszty utrzymania parkingu. W drugim etapie najważniejsze będą walory urbanistyczno-architektoniczne - 60 proc., a w takim samym stopniu (20 proc.) ważne będą koszty budowy i eksploatacji oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego i oryginalność proponowanych rozwiązań.

Zwycięskie prace (wybrane w drugim etapie) zostaną nagrodzone: pierwsza nagroda to 25 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na opracowanie projektu parkingu) w trybie zamówienia z wolnej ręki, druga nagroda to 20 tys. zł, a trzecia – 15 tys. zł. Parkingowa prowizorka w Strefie Kultury trwa od sześciu lat Przypomnijmy, że uporządkowanie kwestii parkingów w Strefie Kultury to dla funkcjonowania tej przestrzeni, sprawa kluczowa. Parkingi w Strefie są, ale niewystarczające, szpetne, a do tego zajmują sporo miejsca. Są też bezpłatne, dlatego służą za darmowe zaplecze parkingowe dla centrum Katowic, studentów i pracowników okolicznych biurowców. Dwa największe znajdują się przy gmachu NOSPR oraz obok Muzeum Śląskiego. Oba są powierzchniowe i zostały wybudowane, jako tymczasowe. Prowizorka okazała się nadzwyczaj trwała, bo od oddania układu drogowego w Strefie Kultury (w tym parkingów) minęło prawie sześć lat.

W końcu jednak władze Katowic przyznały, że nie jest dobrze i pod koniec ubiegłego roku zapowiedziały, że w Strefie Kultury powstanie wielopoziomowy parking. Inwestorem został katowicki TBS. To, jak parking będzie wyglądał i jak wpisze się w przestrzeń Strefy Kultury, będzie zależało od kreatywności architektów i ich pomysłu na tę przestrzeń. Co wiemy na pewno? Powstanie w parkingu obok gmachu NOSPR. Aktualnie jest tu 275 miejsc postojowych, na parkingu wielopoziomowym ma być od 1300 do 1500. Nie wiadomo, ile kondygnacji ma mieć parking, ale w spółce zakładają, że jeden poziom pomieści 400 miejsc. Raczej na pewno nie uda się go, nawet częściowo schować pod ziemią, bo to podwyższyłoby koszty. Obiekt musi też współgrać z zacnym otoczeniem, czyli Strefą Kultury, w której mamy gmach NOSPR, MCK, Muzeum Śląskie i Spodek.

Parking może kosztować około 70 mln zł - Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna to przestrzeń. Mamy nadzieję że architekci, uczestniczący w konkursie zrozumieją nasze cele i intencje, jak również to, że wiele głosów było za tym, żeby to była przestrzeń zielona. W gestii projektantów będzie, co zaproponować i jak ukształtować tę przestrzeń. Z takiego założenia wychodzimy: to nie tylko konkurs na elewację i konstrukcję – mówił Mikołaj Machulik, prezes katowickiego oddziału SARP, w trakcie debaty dotyczącej parkingu wielopoziomowego, która odbyła się na początku lutego.

TBS szacuje, że cała inwestycja pochłonie około 70 mln zł (za budowę jednego miejsca parkingowego na parkingu wielozpoiomowym trzeba zapłacić od 40 do 50 tys. zł). Pieniądze na realizację mają pochodzić z komercyjnego kredytu, który spółka zaciągnie, zaś na jego spłatę zostaną przeznaczone zyski z opłat za parkowanie. Prawdopodobnie jeszcze przed budową parkingu, pozostałe miejsca postojowe w Strefie Kultury zostaną włączone do strefy płatnego parkowania w Katowicach, jednak nie wiadomo kiedy to nastąpi.

