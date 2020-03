Jest Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy. To pięć filarów pomocowych dla katowickich firm na czas pandemii koronawirusa

Zwolnienie z czynszu firm zamkniętych oraz tych, które ze względu na pandemię koronawirusa nie mają klientów, a także rabat w wysokości 50 proc. dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw. Zwolnienia z opłat za dzierżawę dla kupców z miejskich targowisk i 50-krotna obniżka opłat za letnie ogródki dla restauratorów. Dodatkowo zwolnienia z podatku od nieruchomości, umorzenie podatku od środków transportu oraz zmniejszenie opłaty śmieciowej - to niektóre z założeń Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy w Katowicach. O szczegółach działań pomocowych skierowanych do przedsiębiorców opowiadał w poniedziałek, 30 marca, Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Powstał Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy przedstawił Marcin Krupa, prezydent Katowic, w poniedziałek, 30 marca. Pakiet to zestaw działań pomocowych skierowanych do katowickich przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić, albo ograniczyć działalność ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. To również rozwiązania skierowane do tych firm, które mimo pandemii mogą działać, ale i tak straciły klientów. Nad przygotowaniem pakietu pracował zespół specjalistów, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta, przedsiębiorców oraz radni. - Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne czy też podmiot branży turystycznej. W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys – mówił Marcin Krupa.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy - jak dodawał - ma dwa najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy. - Pakiet jest naszym pierwszym tak kompleksowym działaniem, ale zapewne nie ostatnim. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – zapewnił prezydent. Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który uczestniczył w pracach nad KPP, nazwał pakiet samorządową tarczą antykryzysową. - Jako przedsiębiorcy jesteśmy nauczeni brać sprawy we własne ręce i działać nawet wbrew okolicznościom losu. Sytuacja jest jednak wyjątkowa – dlatego wsparcie oferowanie przez Miasto Katowice może uratować wiele firm przed upadkiem, a części pozwolić szybciej stanąć na nogi – komentował. Pierwszy filar: m.in. 100. proc. zwolnienie z czynszu Pakiet został podzielony na pięć filarów. Pierwszy skierowany został do najemców lokali użytkowych będących własnością miasta. To aż 1020 firm. Najważniejszym dedykowanym im rozwiązaniem jest 100 proc. zwolnienie z czynszu firm, które (na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca oraz wprowadzenia stanu epidemii) musiały zawiesić działalność, albo zamknęły ją za względu na brak klientów. Natomiast gdy zostaną z powrotem otwarte, przez okres tzw. rozruchu zostaną zwolnione z 50 proc. czynszu, a płatności będą mogły rozłożyć na raty. Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie zamknęli działalności, mogą otrzymać 50 proc. zwolnienia z czynszu. Zwolnienia będą obowiązywały na czas trwania obostrzeń.

- Chcemy możliwość korzystania z tego pakietu uprościć do minimum. Od jutra będą dostępne, jeśli chodzi o czynsze, wnioski dla naszych przedsiębiorców. To będzie wniosek i oświadczenie, to oświadczenie jest istotne, ponieważ nie chcemy badać sytuacji finansowej państwa przedsiębiorstw, ale chcemy od państwa uzyskać uczciwe solidarne zapewnienie, że państwa dochody uległy obniżeniu, że nie są państwo w stanie prowadzić działalności w obecnej sytuacji, dlatego będziemy przyjmowali oświadczenie pod rygorem karno – skarbowym – tłumaczył Marcin Krupa. Drugi filar: 1 grosz za ogródki letnie i ulgi na miejskich targowiskach Drugi filar KPP to pomoc dla kupców z miejskich targowisk, ale też dodatkowe działania dla restauratorów. I tak dzierżawcy powierzchni lub obiektów handlowych na targowiskach miejskich w przypadku wstrzymania działalności (w trakcie obowiązywania obostrzeń) otrzymają 100 proc. zwolnienie z opłat czynszowych, a przez trzy miesiące po wznowieniu działalności będzie to 50 proc. zwolnienie z opłat. Ci kupcy, którzy utrzymają działalność mogą liczyć na 50 proc. zwolnienie z opłat.

Natomiast restauratorzy w okresie od 1 kwietnia do końca roku za metr kwadratowy letnich ogródków zapłacą dziennie 1 grosz. Trzeci Filar: podatek od nieruchomości, środków transportu i opłata śmieciowa Trzeci Filar dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości od kwietnia do czerwca dla przedsiębiorców, którzy mają zakaz prowadzenia działalności lub odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie. Natomiast te firmy, które odnotowały spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, mogą wnioskować o przedłużenie opłat za podatek od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września tego roku. Podatek od środków transportu, przy znaczącym spadku obrotów, będzie podlegał umorzeniu, odroczenia terminu wpłaty lub rozłożeniu na raty. Natomiast opłata śmieciowa zostanie przedsiębiorcom obniżona o połowę na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego.

Czwarty filar: pomoc dla firm ze strony RIG Czwarty Filar obejmuje utworzenie przez Miasto Katowice we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym przedsiębiorcy poszkodowani przez epidemię będą mogli pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie Miasto sfinansuje pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm. Piąty filar: powstanie Katowicki Fundusz Pomocy Przedsiębiorcom. Katowice apelują też do rządu Piąty filar to dodatkowe działania, jakie zamierza podjąć miasto. To między innymi apel do rządu o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców – m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Katowice zaapelują również do właścicieli nieruchomości, aby na wzór miasta obniżyli przedsiębiorcom czynsze. - Przede wszystkim chciałbym zaapelować do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części. Jeśli firmy upadną nikt nie będzie płacił czynszów. Przetrwanie firm leży w naszym wspólnym interesie – podkreśla prezydent Katowic. Urząd wystąpi także do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o przekazanie 100 milionów złotych dla gmin tworzących Metropolię na fundusz dedykowany wsparciu przedsiębiorców. Dodatkowo miasto podjęło działania w celu utworzenia Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom, do którego wpłaciłoby 10 mln zł. Jak skorzystać z Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy? Dodajmy, że Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy będzie koordynował od wtorku, 31 marca, katowicki Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Od wtorku pracownicy Inkubatora Rawa.ink będą obsługiwać przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem rawa.ink@katowice.eu.

– Spodziewamy się, że od momentu uruchomienia możliwości składania wniosków zgłosi się do nas wiele osób. Dlatego prosimy o cierpliwość. Każdy wniosek zostanie przez nas możliwie szybko rozpatrzony. Na stronie internetowej www.rawaink.katowice.eu zamieścimy także we wtorek 31 marca tzw. FAQ – tj. listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami i potrzebnymi formularzami. Bardzo prosimy, by przedsiębiorcy przed kontaktem telefonicznym zapoznali się z tym materiałem – dodaje Mariusz Jankowski. Jak dodają urzędnicy KPP opiera się na różnych regulacjach. Część z nich wejdzie w życie po podjęciu przez Radę Miasta Katowice stosownych uchwał. Jednak okres jego obowiązywania będzie związany m.in. z przepisami dot. konieczności ograniczenia działalności gospodarczej. – Jestem przekonany, że katowiccy radni ponad podziałami zagłosują za przyjęciem proponowanych rozwiązań. Rozmawiałem dziś z Przewodniczącym Rady Miasta, by w możliwie szybkim terminie zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w trybie zdalnym – zapowiada prezydent Krupa.

