Jesienne nowości w kinach Helios. Co zobaczymy na ekranach?

Spragnionym mocnych wrażeń sieć poleca tematyczną noc pełną horrorów. Maraton Halloween w tym roku odbędzie się w dwóch terminach – 27 i 31 października, jak i też z dwoma zestawami przerażających filmów do wyboru. Wśród nich znajdą się wyłącznie seanse premierowe oraz przedpremierowe. To będzie najstraszniejsze wydarzenie roku!

Na ekranach Helios zagości horror – „Pięć koszmarnych nocy”. Jego bohater, Mike, musi jak najszybciej znaleźć pracę, aby zachować prawo do opieki nad siostrą Abby. Zatrudnia się więc jako nocny stróż w opuszczonej restauracji Freddy Fazbear's Pizza. Miejsce od razu wydaje się mu dziwne, gdyż znajdują się w nim osobliwe roboty. Niedługo później okazuje się, że są one wyłącznie dekoracją, a lokal skrywa niepokojącą historię zniknięć dzieci. Mike razem z siostrą i miejscową policjantką, Vanessą, stają oko w oko ze złymi mocami i muszą przetrwać pięć najdłuższych nocy w ich życiu…

W repertuarze znajdzie się również pełna paleta innych gatunków filmowych. „Różyczka 2” to kontynuacja hitu, który przed laty podbił serca publiczności i krytyków. Trzymająca w napięciu fabuła ukazuje dalsze losy tytułowej bohaterki, jak również historię jej córki. Ta ostatnia robi karierę w polityce, jednak wracają do niej demony przeszłości… Na ekranach znajdą się ponadto „Chłopi”, czyli ekranizacja powieści Władysława Reymonta zrealizowana w technice animacji malarskiej. Dzieje bohaterów ukazują ponadczasową problematykę, przez co przedstawione wątki są nadal niezwykle aktualne dla widzów. Film został ogłoszony polskim kandydatem do Oscara.