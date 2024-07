Jarmark u Babci Anny na Nikiszu. 170 wystawców pojawiło się na katowickim kiermaszu. Było mnóstwo atrakcji dla całej rodziny! Aleksandra Szatan

Jarmark u Babci Anny na katowickim Nikiszowcu. Co można tu kupić? Tomasz Kawka / Polska Press Zobacz galerię (61 zdjęć)

W niedzielę (28 lipca) na katowickim Nikiszowcu niepodzielnie króluje Jarmark u Babci Anny. Wydarzenie, w którym udział bierze blisko 170 wystawców potrwa do godziny 20.00. Mimo pogodowej przeplatanki nie brakuje chętnych, by odwiedzić ten wyjątkowy jarmark, który na słynnym Nikiszu odbywa się nieprzerwanie od 15 lat. Kupimy tu prawdziwe rarytasy, w tym oryginalne rękodzieło. Zerknijcie do galerii.