Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku w Katowicach. Na miejscu ciekawe atrakcje dla całej rodziny. Zobaczcie ZDJĘCIA! Tomasz Breguła

Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach już się rozpoczął. Na miejscu znajdziemy wiele ciekawych atrakcji, rozrywek i dekoracji – zarówno nowych, jak i tych dobrze znanych z poprzednich edycji. Oczywiście na rynku stanęło także lodowisko. Zachęcamy Was do odwiedzenia tego miejsca. Jest pięknie! Wszystko to zobaczycie na zdjęciach umieszczonych w naszej galerii!