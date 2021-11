Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 na rynku w Katowicach już trwa. Każdy weekend ma swój szczegółowy program. Sprawdźcie RED

Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 w Katowicach rozpoczęty. Potrwa aż do 23 grudnia. Jest wszystko, co do Świąt Bożego Narodzenia potrzeba. Będzie również dużo okazji do dobrej zabawy, m.in. na sezonowym lodowisku. Na najmłodszych czekają bajkowe domki z animatronicznymi figurkami, baśniowy pociąg i plenerowe kino z bajkami w programie. Wpadnijcie, jest na co popatrzeć!