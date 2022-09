Jakie stylówki rządzą w śląskich klubach? Zobacz zdjęcia! Tak ubierają się panie w katowickiej Pomarańczy

Jakie stylówki rządzą w śląskich klubach? Sprawdziliśmy! Zobacz zdjęcia z katowickiej Pomarańczy

Moda to pojęcie względne, ma wiele definicji lecz najważniejsze jest to, by wybierać ubrania, które lubimy i w których chodzenie sprawia nam przyjemność. Co jest szczególnie ważne na dyskotekowym parkiecie. Dobrze dobrana kreacja dodaje nam pewności siebie i przyciąga uwagę. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia kobiet, które po mistrzowsku opanowały tę sztukę.

Panie chętnie stawiają na stylizacje, które nieco bardziej odkrywają ciało, wciąż zachowując styl i klasę. Ich wybór najczęściej pada na bandage dress, czyli dopasowaną sukienkę w stylu bodycon, ale także na gorsety, mocno wycięte body i różnego rodzaju crop topy. Z tłumu szczególnie wyróżniają się te kreacje, które zbudowano z elementów garderoby, które prześwitują - to tzw. sheer trend.