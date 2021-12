Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? W co się ubrać? Zobacz nowe trendy

Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022?

Sylwester 2021/2022 - jeden z najbardziej imprezowych dni w roku, już za kilka dni. Pewnie wielu z Was zastanawia się nad tym, co na siebie włożyć w ten wyjątkowy wieczór, aby czuć się swobodnie, ale zarazem wyglądać olśniewająco i do tego fantastycznie się bawić.

Moda sylwestrowa to nie tylko zjawiskowa kreacja - to wyrażanie siebie i swoich emocji. Co jest na topie w tym roku? U pań do łask wracają błyszczące modele w stylu glamour. Wybierane są także sukienki koronkowe, z tiulu, fasony maxi. Panowie coraz częściej zamiast po garnitur, sięgają po elegancką bluzę i jeansy. Wśród kolorów królują niezmiennie klasyczna czerwień, złoto w szampańskim odcieniu, chłodne srebro i czerń.

W tym roku zarówno elegancki strój, jak i sportowy, luźny z racji sytuacji związanej z pandemią, można założyć zarówno na wyjście, jak i na świętowanie w domu. Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię".