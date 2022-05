Jak wyglądały Katowice 200 lat temu? Oto historyczne mapy z XIX wieku! Tak zmieniły się dzielnice miasta!

Burowiec (niem. Burowietz) – historyczna część Katowic, leżąca we wschodnim rejonie miasta, w jednostce pomocniczej Szopienice-Burowiec, dawniej osada gminy Dąbrówka Mała, w 1951 roku włączona do z Szopienic, a od 1959 roku do Katowic.

