Jak wygląda Nikiszowiec z drona? To największe osiedle, jakie powstało w Polsce w ramach programu Mieszkanie Plus. Sprawdź CENY NAJMU

Spójrzcie na te zdjęcia. Każdy zobaczy na nich coś innego. Naprawdę. Młodzi, którzy szukają swojego pierwszego mieszkania - możliwość zamieszkania na swoim. Amatorzy ciekawej architektury - osiedle, które zostało nominowane do prestiżowej nagrody Mies van der Rohe Award. Ci, którym na sercu leży harmonijnie rozwijające się miasto - zagrożenie korkami tam, gdzie nie ma zbyt wielu możliwości komunikacyjnych i betonową pustynię, czyli parking na kilkaset samochodów, aż w końcu ekolodzy - połacie lasu, wyciętego, by doprowadzić do nowego osiedla drogi i wybudować ronda. Politycy - dumny efekt rządowych programów. Oto Nowy Nikiszowiec. Osiedle w Katowicach z ponad 500 mieszkaniami, wybudowanymi w ramach programu Mieszkanie +. Od 2015 roku, kiedy program się zaczął, powstało w Polsce zaledwie 1500 takich mieszkań. Jedna trzecia - w Katowicach właśnie.

Oto Nowy Nikiszowiec na zdjęciach z drona