Jak ograniczyć emisję CO2 w Katowicach? Miasto zaprosiło mieszkańców do konsultacji społecznych. Pomogą one w stworzeniu planu działań

Katowice chcą ograniczyć emisję o 40 proc.

W kwietniu 2019 roku Katowice przystąpiły do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. Porozumienie skupia przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.

Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z koniecznością opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta. Taki dokument właśnie powstał w Katowicach. Jednym z jego głównych założeń jest ograniczenie emisji CO2 do 2030 r., o co najmniej 40 proc. w odniesieniu do roku 2012.