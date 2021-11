Jak Katowice przygotowały się do zimy? W garażach 75 specjalistycznych pojazdów, a w magazynach tony soli i piasku

Katowice gotowe na zimę

Akcja Zima rozpoczęła się w pierwszych dniach listopada i potrwa aż do końca marca przyszłego roku. Chociaż za oknami temperatury wciąż jesienne, to w najbliższych dniach prognozuje się nadejście ochłodzenia. Pracownicy wielu miejskich jednostek są już gotowi do działania. Łącznie w magazynach zabezpieczono 500 ton piasku i aż 5 tys. 700 ton soli, na drogi wyjedzie w tym sezonie 75 specjalistycznych pojazdów.