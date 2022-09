Jak grzyby po deszczu... W Śląskiem wysyp grzybów i grzybiarzy. Zobaczcie ZDJĘCIA zdjęcia naszych internautów! Barbara Romańczuk

Wrzesień fantastycznie powitał grzybiarzy w lasach w województwie śląskim. Pełne koszyki borowików, maślaków czy koźlarzy. Wygląda więc na to, że sezon grzybowy trwa w najlepsze! Najbardziej widzimy to po okolicach Rybnika czy Gliwicach, które pozwalają na obfite zbiory. Koniecznie zobaczcie zdjęcia naszych czytelników! Aż chce się iść do lasu w poszukiwaniu grzybów.